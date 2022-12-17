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Seyir halindeyken alev aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ndeki Turgut Özal Caddesi üzerinde seyreden 09 AFY 733 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 19:31
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Muğlada seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev aldı
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Otomobilden yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alev topuna dönen otomobile müdahale etti.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında demir yığınına dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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