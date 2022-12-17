Seyir halindeyken alev aldı

Otomobilden yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alev topuna dönen otomobile müdahale etti.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında demir yığınına dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)