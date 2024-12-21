Muğla'da tonlarca narenciye yere döküldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da tonlarca narenciye yere döküldü

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bölge kavşağından TIR sert dönüş yaptı. O sırada yan kapak ağırlığa dayanamayarak açıldı. Tonlarca narenciye yola savruldu.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan bölge kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre narenciye sevkiyatı yapan TIR sürücüsü, kavşaktan sert şekilde dönüş yapmaya çalıştı.

Bu sırada TIR'ın yan kapağı, portakal dolu kasaların ağırlığına dayanamadı ve tonlarca narenciye yola saçıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolu trafiğe kapattı. Ardından bölgeye gelen Menteşe Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri yolu temizlerken, yol uzun süre sonra trafiğe tekrar açıldı.

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Yaşanan olay sırasında kavşakta başka bir aracın olmaması muhtemel bir başka kazayı önledi.

Muğla'da tonlarca narenciye yere döküldü

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