Muğla’da trafik kazası: 1 ölü

Muğla’da yolun karşısına geçmeye çalışan sürücü otomobil çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Muğla’da trafik kazası: 1 ölü

İHA'nın haberine göre, Kaza Gökova-Köyceğiz karayolu Ula Çıtlık mevkisinde meydana geldi. Cihan Yılmaz isimli sürücü, idaresindeki 48 ED 101 plakalı otomobil ile Köyceğiz istikametin seyir halinde iken Çıtlık mevkisi ışıklı işaret cihazına yaklaşık 50 metre mesafede iki şeritli yolun sol şeridinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Barış Toyan’a çarptı.

Kaza sonrası olay yerine Gökova Bölge Trafik İstasyon, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Eme Barış Toyan’ın olay yerinde yaşamını yitirmesi nedeniyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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