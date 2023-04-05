Uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

İHA'nın haberine göre, Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe Yaraş Mahallesi'nde ikamet eden S.A. ve O.E.K. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin evine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda, çok miktarda skunk esrar maddesi, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 sentetik hap, 1 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında şarjör, 12 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 pompalı ruhsatsız av tüfeği, 15 fişek ve 1 cep telefonu ele geçirildi.