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Muğla bisiklet rotaları ile dikkat çekiyor

Merkezi İngiltere’de bulunan ve birçok dilde yayını bulunan dünyanın en prestijli bisiklet dergisi ‘Cyclist’ Aralık ayındaki sayısında Muğla ve Muğla bisiklet rotalarına yer verdi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:53
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Muğla'daki bisiklet rotaları yabancı dergide yer aldı

Muğla bisiklet rotaları ile dikkat çekiyor
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Marmaris’ten Ula Akyaka’ya ve Menteşe Sarnıç, Kıran’a kadar uzanan rotayı ‘Türk Lokumu’ olarak nitelendiren dergi, Akbük’ten Sarnıç’a kadar olan 12-13 km’lik tırmanış rotasını da Türkiye’nin Alp’leri olarak duyurdu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın 2 yıl önce başlattığı spor turizmi hareketlenmesi kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. Özellikle bisiklet sporu ve etkinlikleri konusunda büyük yol kat eden Muğla, Ulusal ve Uluslararası birçok yarış, etkinlik ve tura ev sahipliği yapmasının yanı sıra, bünyesinde oluşturulan bisiklet rotaları ile de artık Avrupalı bisiklet tutkunlarının vaz geçilmez tercihlerinden oluyor.

DENİZ, GÜNEŞ, BİSİKLET ŞEHRİ

Uluslararası Cyclist Dergisi Muğla’dan ‘Sea Sun anda Cycling’ yani Deniz, Güneş ve Bisiklet şehri olarak bahsetti. Deniz, güneş ve plaj üçlemesinin dışına çıkan dergi, son dönemlerde yapılan çalışmalar ve düzenlemeler ile Muğla’nın bisiklet turizmi ile turizmi 12 aya yaymaya başladığını ve oluşturulan bisiklet rotaları ile Avrupa’da spor turizmi açısından adından söz ettirmeyi başardığını yazdı.
Dergi ayrıca bölgedeki yemek kültürünü konaklama imkanlarını da okuyucuları ile paylaşarak bölgenin tanıtımında büyük rol oynadı.
Avrupa da Bisiklet Turizminin önemine değinen Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert, “Dünyada yaklaşık 52 milyar Euro’luk büyüklüğe sahip bisiklet turizminde Muğla büyük bir atak yaparak pay sahibi olmak için çalışıyor. Sayın Valimizin talimatları ile başlattığımız çalışmalarda çok yol aldık. Bu haberler ve son olarak Avrupa’nın hatta dünyanın en prestijli Bisiklet Dergisinde Muğla’ya sayfalarca yer verilmesi bunun en önemli göstergesi. Valimizin bu konuda önemli planları ve projeleri var gerekli altyapı sağlanması halinde, Muğla 5-6 yıl içerisinde Avrupa’dan büyük bir pastanın sahibi olabilir” dedi.
Bisiklet turizminin, nerdeyse gemi turizminden büyük potansiyeli bulunduğunu belirten Cömert, “Avrupa’da yıllık 52 milyar Euro cirosu var. Artık bu konunun önemli ve nitelikli turist kaynağı olduğu biliniyor. Bizler Muğla’da bisiklet destek noktalarının, rotaların sayısını arttırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu arada bisiklet dostu otellerin sayısını arttırmak için de uğraşmalıyız” dedi.
Bisiklet rotaları hakkında da bilgi veren Cömert, “Bisiklet ile seyahat etmek isteyen turistler telefonuna bölgedeki rotaları indiriyor. Bu konuda da önemli çalışmalarımız var. Valimiz tarihi bölgelerin rotaları konusunda da ufkumuzu açtı. Tlos’tan Herakleia’ya, Hyllarima’dan, Stratonikeia’ya, Lagina’dan Latmos’a bizler de birçok rotayı keşfetme şansımız oldu. Bu alanların rotalarını çıkardık. Bisiklet tutkunları aileleri ile birlikte bu rotalar üzerinde gezecekler. Bu bağlamda rotaların üzerindeki servis ve dinlenme yerleri de önemli olacak. Bisiklet kullanan turist otelde kalmaz. Bisiklet tutkunu turistler oteli sadece dinlenmek ve yatmak için kullanır. Onun için ayrıca önem arz ediyor” dedi.

(Kaynak: İHA)

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