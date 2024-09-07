Muğla'daki orman yangını yol kapattı

Kaynak: İHA
Muğla'daki orman yangını yol kapattı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sarp arazide ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken alevlerin ulaştığı Yerkesik-Akbük karayolu ulaşıma kapatıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler Yerkesik-Akbük karayolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Sarnıç Mahallesi’ndeki sarp arazinin ormanlık alanında çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayılmasını sağladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler karadan müdahale ederken, havadan 9 helikopter ve 6 uçak söndürme çalışmalarına katılıyor. Yangında yerleşim yerlerine tehdidinin bulunmadığı öğrenilirken, alevlerin ulaştığı Yerkesik-Akbük karayolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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