Muğla'daki orman yangınının nedeni yine şaşırtmadı

Kaynak: DHA
Muğla'daki orman yangınının nedeni yine şaşırtmadı

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 hektarlık orman alanın zarar gördüğü yangının, yol kenarından atılan sigara izmaritinden çıktığı belirtildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Alaçamlar Mahallesi'nde bulunan kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün öğleden sonra saat 15.30 sularında bir yangın meydana geldi.

Ormanın içinden yükselen dumanları fark edenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 4 helikopterle havadan, 45 arazöz, su tankerleri ve büyük bir personel ekibiyle karadan müdahale edildi.

Alevler, yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınırken, ne yazık ki 2 hektarlık bir alan kül oldu. Yangının sebebini belirlemek amacıyla Milas Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bölgede görevli jandarma ekipleri, yangının yol kenarına atılan bir sigara izmaritinden çıktığını tespit etti.

İzmariti atan kişiyi tespit etmek için çalışmalar sürüyor.

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