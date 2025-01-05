Muğlalıları sevindirecek haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğlalıları sevindirecek haber

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerini geliştirme çalışmaları kapsamında araç filosuna ekledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerini geliştirme çalışmaları kapsamında araç filosunu güçlendiriyor. Belediye, bünyesine 35 yeni otobüs ekledi.

Yeni otobüslerin tanıtım ve hizmete giriş töreni, Muğla Yeni Otogarı'nda gerçekleştirilecek. Törene belediye yetkilileri, vatandaşlar ve davetlilerin katılması bekleniyor.

Yeni araçlarla birlikte toplu taşıma ağının daha modern, konforlu ve verimli bir şekilde hizmet vermesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, bu yatırımın vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik bu çalışmanın, Muğla halkının günlük yaşamına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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