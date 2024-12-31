Muğla’nın ilçelerinde ekipler kar için seferber oldular

Havaların soğuması ile Muğla genelinde Menteşe, Kavaklıdere, Seydikemer, Ula, Dalaman, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından kapanan yolları açarak vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yılanlı Grup yolu, Köyceğiz Otmanlar-Karaçam, Dalaman Darıyeri Çöğmen, Kavaklıdere Ortaköy-Nebiler, Seydikemer Yayla, Söğütlüdere Burdur İl sınırı, Fethiye Nif yolu, Ula Turgut Kavakçalı yollarında 21 araç 36 personelle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İl genelinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kardan etkilenen yolların tamamı ulaşıma açıldı.

Başkan Aras; " Büyükşehir ekipleri yoğun kar yağışı sonrası 7/24 görev başında"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras il genelinde ekili olan kar yağışları sonrasında kapanan yolların Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldığını ve vatandaşlarının mağdur olmaması için çalıştığını belirtti.

Başkan Aras; "Dört mevsim güzellikleri ile kendine hayran bırakan Muğla'mızda kar yağışı sonrası bazı ilçelerimiz beyaza büründü. Vatandaşlarımızın özellikle de çocuklarımızın karda keyifli vakit geçirdiği görüntüler görülmeye değerdi. Yoğun kar yağışı sonrası Büyükşehir ekiplerimiz de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hemen başladı. Şu an il genelinde kapalı yolumuz bulunmuyor. Vatandaşlarımızın güvenli yollarda seyahat etmesi, kardan keyif alması için ekiplerimiz 7/24 görevinin başında olacak" dedi.