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Arkadaşını yüzünden vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı

Muğla’nın tartıştığı arkadaşı Bora Say'ı (21) tabancayla yüzünden yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Talha Aydoğan'ın (21), polisteki ifadesi ortaya çıktı. Aydoğan ifadesinde, Say’ın selamını almayıp, küfrettiği için çıkan kavgada kendisini korumak amacıyla tabancasını kullandığını söyledi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:31
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Muğla’nın tartıştığı arkadaşı Bora Say'ı tabancayla yüzünden ağır yaralayan Talha Aydoğan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arkadaşını yüzünden vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı
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Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi Gazi Mehmet İlgün Parkı'nda meydana geldi. Bora Say ile arkadaşı Talha Aydoğan arasında gittikleri restoranda çıkan tartışma dışarıda devam etti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Oturdukları parkta taraflar arasında çıkan kavgada Aydoğan, ruhsatsız tabancasıyla Say'a ateş etti. Yüzünden vurulan Bora Say, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Say'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin Talha Aydoğan olduğu belirledi. Aydoğan, polisin düzenlediği operasyonla adresinde yakalandı. Şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri ileri sürülen B.E., F.K. ile V.A. da gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talha Aydoğan tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SELAMINI ALMAYIP KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN VURMUŞ

Aydoğan’ın polisteki ifadesinde, arkadaşı Bora'nın selamını almayıp, küfrettiği, bu nedenle çıkan kavgada kendisini korumak için tabancasını çıkarıp ateş ettiğini söylediği belirtildi. (DHA)

(Kaynak: DHA)

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