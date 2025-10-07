Muğlaspor 18 yıl sonra fırtına gibi döndü

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor, 18 yıl sonra döndüğü ligde galibiyet serisini sürdürüyor.

Yeşil-beyazlılar 7. haftanın kapanış maçında Bodrum İlçe Stadı'nda Erbaaspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

Bucaspor 1928 (D), Kepezspor ve İnegölspor (D) maçlarını gol yemeden kazanıp zirveye doğru yaklaşan Ege temsilcisi, Erbaaspor galibiyetiyle 14 puana yükselip üçüncü sıraya yükseldi.

Grupta 1 maçı da eksik olan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş, seri galibiyetleri sürdürmek istediklerini belirtti.

Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu haftayı da galibiyetle kapatmak çok önemliydi. Son dakikaları 10 kişi oynadık. Gereken skoru alarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Muğlaspor, pazar günü deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek.