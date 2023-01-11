Canlı yayında kimse ne olduğunu anlamadı. Kadıncağız normal normal konuşuyordu

Kanadalı bir muhabir, canlı yayın sırasında "Kendimi iyi hissetmiyorum" diyince yayın yarıda kesildi. Muhabirin tökezlediği, dengesini kaybettiği ve yüz ifadesinin değiştiği o anlar kameraya yansıdı.

Kanadalı gazeteci Jessica Robb televizyonda canlı yayın yaparken konuşmasının ortasında rahatsızlandı.

CANLI YAYIN YARIDA KESİLDİ

Aynı kelimeleri tekrar etmeye ve cümle kurmakta zorluk çeken Robb, sunucuya “Kendimi iyi hissetmiyorum” dedi.

Robb’ın rahatsızlanması üzerine canlı yayın yarıda kesildi.

Söz konusu canlı yayında muhabirin tökezlediği, dengesini kaybettiği ve yüz ifadesinin de değiştiği görüldü.

Daha sonra konu ile ilgili açıklama yapan Robb, “İyi dilekleriniz için teşekkür ederim şuan daha iyiyim” dedi.

Robb’ın canlı yayın sırasındayken rahatsızlandığı o anlar sosyal medyada gündem oldu.