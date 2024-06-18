Muhabir canlı yayında çıldırdı. Taraftarlara saldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muhabir canlı yayında çıldırdı. Taraftarlara saldırdı

Portekizli muhabir Nuno Pereira yayını engelleyen taraftarlara saldırdı.

EURO 2024’te heyecanı tüm heyecanıyla devam ederken dün akşam saatlerinde skandal bir olay yaşandı.

Portekiz’in Leipzig’de kaldığı otelin önünde yayın yapan SIC kanalı muhabiri Nuno Pereira haber yapmak isterken haber oldu.

Portekiz milli takımının otelden ayrılığı sırada çekim yapan Pereira Portekizli taraftarların “Ronaldo” diye bağırarak yayını bozması üzere sinirlerine hakim olamayan Pereira az rastlanacak bir olaya imza attı.

Bir anda taraftarların arasına dalarak kavgaya tutuşsada günün sonunda dayak yiyen o oldu.

Yapılan açıklamaya göre Pereira’nın kavga sonrasında omzu çıktı.

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