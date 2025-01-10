Muhalefet bile bu kadarını yapamadı! Cem Küçük, iktidarı yerden yere vurdu

Cem Küçük, Türkiye gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında, emekli ve dar gelirlinin sesine kulak verdi. “ İki gündür sokakta esnaf, adliye, vergi dairelerine girip çıkıyorum. Şahsi işlerim için de devlet dairelerine girdim. Size vatandaşların dediklerini aynen hiçbir yorum katmadan aktarıyorum” diyerek şu tespitleri yaptı:

EMEKLİ SIKINTI YAŞIYOR

* Emekliler gelinen durumdan hiç memnun değil. Belki bir iyileştirme olur diye beklediler. En azından yüzde 10 eklense iyi olur diye düşünüyorlar. Yoksa 20 bin TL alan 22 bin alınca zengin olmayacak ama adalet sağlanacaktı. 60 yaşın üzerindeki vatandaşların büyükşehirlerde çoğu çalışıyor. Önceden geçim sıkıntısı çekmeyen çalışan emekliler şu an sıkıntı yaşıyorlar.

ASGARİ ÜCRETLİ MEMNUN DEĞİL

* Asgari ücretliler durumdan memnun değil. Büyükşehirlerde asgari ücretli çalışan çok değil. Ama oransal olarak yüzde 30 her çalışanı etkiliyor. 30 bin alan biri asgari ücrete yüzde 30 verilince 39 bin alacak. Hâlbuki 40 verilse 42 bin alacaktı.

VERGİLER YÜKSEK

* İşverenler asgari ücretten memnunlar. Kastım büyük, yanında 500 ve üzeri personel çalıştıranlar değil. 10 kişi, 30 kişi çalışanlar. Ama onlar da yüksek vergilerden şikâyetçiler. Vergi meselesi daha basit olmalı.

EN BÜYÜK DERT; KİRALAR

* Esnaf ve vatandaşın en büyük şikâyeti kiralar. Herkes kafasına göre zam yapıyor. Özellikle iş yeri kiraları uçmuş durumda. Plazalardaki ofisler cep yakıyor. Son Los Angeles yangını gibi nefessiz bırakıyor. Kiralara acil çözüm lazım.

ENFLASYON YAKICI

* Vatandaş enflasyonun düştüğünü hiç hissetmiyor. Enflasyon yakıcı. 2002’de iktidara gelen AK Parti, 2004 başında işleri toparlamıştı. Şimdi öyle değil.

ESNAF FİŞ KESMİYOR

* Fiş kesmeyen esnaf sayısı fazla. Denetimler iyi ama hâlâ buna uymayanlar var. IBAN'a para aktaranlar da var.