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Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli

İstanbul'da zincir markette yapılan indirimden yararlanmak için kalabalıkta saatlerce kuyruk bekleyen vatandaşın 'çok yoğun kalabalık var, zor girdik. Çok indirimli. Allah devletimizden razı olsun' cümleleri şaşırttı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 08:58
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Muhalefet bunu seyretmeli. Seçim çantada keklik değil

Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
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“Paramız var ki ithal ediyoruz” mantığıyla fiyatı yükselen her gıda maddesi için çözüm olarak görülen ithalat vatandaşın ucuz, yeterli ve güvenli gıdaya ulaşmasını zorlaştırdı.

Dolar 18,80 Türk Lirası. Asgari ücret 5 bin 500 TL. Her gün her türlü ürüne art arda gelen zamlar vatandaşı belini bükmeye devam ediyor. 

SAATLERCE KUYRUK BEKLEDİLER

Pendik'te bir AVM içerisinde bulunan zincir market, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar, açılıştan saatler önce AVM önünde sıraya girdi. Kepenklerin açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı.

Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi içeri girmekte zorlanırken, indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş arabası almak için adeta yarıştı. Market içinde ise adım atacak yer kalmadı. Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları zor anlar yaşadı.

"ÇOK GÜZEL İNDİRİMLER VAR"

Alışveriş yapan vatandaşlardan Emine A. "09.30’dan beri bekliyorum. Çok güzel indirimler var. Halkımızı buraya bekliyoruz. Çok yoğun kalabalık var. Çok sıra vardı, zor girdik. Ürünlerin hepsi indirimli. Allah vatanımızdan, milletimizden, devletimizden razı olsun" dedi.

Aykut Öztürk isimli bir vatandaş ise "Televizyon almaya geldim. Piyasa fiyatı 8-9 bin liraydı. Burada televizyonu 5 bin liraya aldım. Daha fiyatlara bakmadım. Böyle ummuyordum ama bayağı izdiham varmış. Yarım saat önce geldim, anca girebildim" diye konuştu.

Eskiden markete, pazara gidip poşet poşet alışveriş yapan vatandaşlar saatlerce kuyrukta sıra bekleyip indirimli gıda ürününe ulaşabildiği için "müteşekkir" olması şaşırttı.

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