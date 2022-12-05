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AKP'li Kurtulmuş'u konuşturmadılar. Muhalefetten büyük protesto

AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM'de yaptığı konuşma sırasında muhalefet milletvekilleri sloganlarla Kurtulmuş'un konuşmasını engelledi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 20:23
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Muhalefet vekilleri bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yapan AKP'li Kurtulmuş'a tepki göstererek konuşmasını engelledi

AKP'li Kurtulmuş'u konuşturmadılar. Muhalefetten büyük protesto
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AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz aldı. Görüşmeler sırasında muhalefet sıralarından AKP'li Kurtulmuş'a büyük tepki geldi. 

Muhalefet vekilleri uzun bir süre boyunca "Zindaşti" ve "Damat" şeklinde tempo tutarak Kurtulmuş'un konuşmasını böldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya yüklenen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

''Hakarete varan sözlerle AKP grubunu bir şekilde muhatap alarak konuşmanın doğru olmadığını ifade etmek isterim. Milletvekillerimizin kimler tarafından seçildiği aşikardır. Biz hiç bir milletvekiline hakaret etmedik, etmeyiz. Milletvekillerini kim belirliyor derseniz, sizin milletvekillerinizi nasıl belirlendiğini herkes biliyor. Sosyal medyaya kadar düşmüş olan, şu an partinizle alakası olmayan iki değerli yöneticinizin nasıl milletvekili seçildiğini biliyoruz. Milletvekilleri partilerin kurullarında seçiliyor. Milletvekili milletin helal oyları ile seçiliyor. 

Ayrıca her seferinde burada söylenilen bir şey: Burada cumhurbaşkanlığı bütçesini sunma yetkisi cumhurbaşkanı yardımcısının ya da cumhurbaşkanının belirleyeceği bir bakandadır. Burada hiç kimsenin meclise hakaret etmeye hakkı yoktur. O zaman şunu söyleyeyim: arkadaşlar Gazi Meclis'e saygı duyun dediğinde 'Bırakın bu ayakları diyen' Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıdır. Bu Meclis, Gazi bir Meclis'tir.

Sayın Kılıçdaroğlu, konuşmalarının sonunda sürekli diktatör dediği cumhurbaşkanına tiran dedi. Halkta karşılığının kalmadığını söyledi. Biz de diyoruz Kılıçdaroğlu'na madem cumhurbaşkanının halkta karşılığı kalmadı, buyurun er meydanına, adaylığınızı ilan edin. Zaten Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşması Genel Kurul bütçesi konuşması değil, cumhurbaşkanı adaylığı konuşması. '' 

MUHALEFETTEN KURTULMUŞ'A PROTESTO

Kurtulmuş'un konuşması sırasında muhalefet milletvekilleri, 'Zindaşti, Zindaşti, Zindaşti' diyerek tempo tuttu. 

Zaman zaman 'damat, damat, damat' diye de bağıran milletvekilleri, Kurtulmuş'un konuşmasını engelledi. 

Kurtulmuş konuşma yaptığı esnada AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı.

Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti. Bu sırada AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında da tartışma çıktı.

ŞENTOP'UN UYARILARININ ARDINDAN KONUŞMAYA DEVAM ETİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uyarılarının ardından Kurtulmuş, konuşmasına devam etti. 

Ancak muhalefetin tepkileri sürüyor.

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Objektif
5.12.2022 21:07
Saadet lideriyken neler diyordu neler  
 
Sur
5.12.2022 20:54
Neyi konuşmaya gelmiş ki ?  
 
UNUTMAYIN KONUŞURKEN HESAP YAPIN
5.12.2022 20:37
MİLLİ BAYRAMLARIMIZDA CUMA HUTBELERİNDE BİRGÜN ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRKE DUA ETMEDINIZ.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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