Muhalefetin seçim yenilgisinden bakım kim sorumlu tutuldu

Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakının galibiyeti sonrasında gözler muhalefet partilerine döndü. Önemli isimlerin “değişim” çağrılarından sonra herkes muhalefet partilerin liderlerinin açıklamalarını beklerken ünlü anket şirketi MetroPOLL “Yenilginin sorumlusu kim?” sorusunun cevabını aradı.

26 bölgede gerçekleştirilen anket NUTS2 sistemine göre 26 ilde yapıldı.

Anket sonuçlarına göre CHP seçmeninin yüzde 36’sı yenilgiden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutarken, yüzde 27,1’si Meral Akşener’i sorumlu tuttu.

İYİ Parti seçmenin ise yüzde 66,5’i yenilgiden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutarken, yalnızca yüzde 3,9’u kendi genel başkanlarını sorumlu tuttu.

Anketin parti bazında çaprazlamasına bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçimlerin yenilgisinden en çok sorumlu tutan parti yüzde 85,7 ile Zafer Partisi oldu.

Genel ortalamada ise yenilginin en büyük sorumlusu yüzde 50,4 ile Kemal Kılıçdaroğlu olurken, yüzde 15,1 ile Meral Akşener, yüzde 23,5 fikrim yok/belirsiz, yüzde 7,5 ile Ekrem İmamoğlu ve yüzde 3,5 ile Mansur Yavaş oldu.