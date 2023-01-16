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Muhalefetin iktidarın referandum planını bozacak planı belli oldu

İktidarın 2023 seçimleri için “üç sandıklı referandum hesabını” bozmayı hedefleyen muhalefetin iktidar partilerine, “Başörtüsü konusunda samimiyseniz bizim teklifimizi destekleyin” demesi bekleniyor.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 08:52
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Muhalefetten AKP’nin referandum planını bozacak hamle belli oldu

Muhalefetin iktidarın referandum planını bozacak planı belli oldu
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Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun özel haberine göre, muhalefet, iktidarın 2023 seçimleri için ‘üç sandıklı referandum‘ hesabını bozmak için harekete geçiyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP’nin 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu “Türban serbestisi” ve “Aile düzenlemesi”ne ilişkin değişiklikler öngören anayasa değişikliği teklifine ilişkin bir kez daha “Referanduma” işaret etti.

"RET OYU KULLANACAKLAR"

Ancak muhalefetin kararlı olduğu, teklifi 360 oyun altında bırakarak Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimleri için planladığı “Referandum hesabını” bozacağı kaydediliyor.

HDP, “Oyunlarına dahil olmayacağız” derken CHP ve İYİ Parti ise AKP’nin ziyaret talebini reddederek anayasa teklifine “Ret” oyu kullanacağının sinyalini verdi.

"BİZİM TEKLİFİMİZİ DESTEKLEYİN"

Tek maddelik türban teklifi hazırlayan 6’lı masanın, iktidarı “Samimiyet testine” tabi tutacağı kaydediliyor. İktidarın 2023 seçimleri için “Üç sandıklı referandum hesabını” bozmayı hedefleyen muhalefetin iktidar partilerine, “Başörtüsü konusunda samimiyseniz bizim teklifimizi destekleyin” demesi bekleniyor. 

HDP ve 6’lı masadaki partilerin vekillerinin bu hafta Meclis gündemine alınması beklenen anayasa değişikliği teklifine “Hayır” oyu vermesi durumda teklif, 360 oyun altında kalabilir ve “Kadük” olabilir. 

KADÜK NEDİR?

Orijinal dilinde ''Caduc'' şeklinde yazılan kadük sözcüğü, Türkçeye Latinceden geçmiştir. Antik Roma döneminden bu yana kullanılan bu kelimenin sözlük anlamı geçersizdir. Mantıkta ise temellendirilmemiş önermeler kadük olarak nitelendirilir.

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yerli millî
16.01.2023 09:49
Millet gecim derdinde bunlar da lay lay kim derdinde.  
 
IYIlik
16.01.2023 09:31
Her taraf oyun peşinde çok yazık. Hepsi milletle dalga geçiyor. Senin dediğin olur beni dediğim olur. Millet kimin umurunda.  
 
Adalet adalet
16.01.2023 09:26
Bir seferde ordan burdan yan çizimeyim tamam deyin.iktidar da muhalefet de yine yan çiziyor. Sizler de milletten yana hiç mi duygu kalmadi. Nasıl anlayalım bu durumu. Umudumuz iyi parti görelim sizi.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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