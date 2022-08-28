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  • Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı

Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın eşi Emine Erdoğan’ın onur konur konuğu olduğu 1. Tokat Gastronomi Festivaline Yeniçağ ANKA Ajans ve Cumhuriyet gazeteleri alınmadı. Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için hazırlanan konsepte 3 milyon lira harcandığı iddia edildi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 11:58
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Muhalif ve yerel basın programa alınmadı. Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı

Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
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Yeniçağ - Kenan Kayhan \ Tokat

Halk Bankası’nın desteklileriyle AKP’li Tokat Belediyesi ve Valilik tarafında organize edilen 1. Tokat Gastronomi Festivali skandal ile başladı. Festivale onur konuğu olarak katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın eşi Emine Erdoğan’nın katıldığı programda muhalif basın veto yerken yerel basını da istemediler.

Festival kapsamında Endiz köyünde gerçekleşen “Bereket hasadı” programına Emine Erdoğan’nın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer de katıldı.

"1 SAATLİK ZİYARET İÇİN 3 MİLYON LİRAYA YAKIN MASRAF"

AKP’li Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Tokat Gastronomi Festivali kapsamında Küçükbağlar köyünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen “Bereket Hasadı” Programı için AKP’li ilçe Başkanının akrabasının tarlası kiralanarak özel çiftlik konsepti hazırlandı.

1 saatlik Emine Erdoğan ziyareti için özel olarak hazırlanan konsept Yaklaşık 15 günde hazırlandı. Özel bir organizasyon firması tarafından yapılan konsept için tanesi 20 liradan on binlerce tuğlalar zemin taşları ile kaplanırken Emine Erdoğan’nın gezeceği yerlere özel İtalyan Ponza taşı döşendi.

Tarla için özel yollar açıldı elektrik hattı çekildi, özel projektörler yerleştirildi. Yaklaşık maliyeti 3 milyon liraya mal olan konsept program sonrası sökülecek.

 

 

 

YEREL BASIN TEPKİ GÖSTERDİ

Daha öncesin de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Tokat ziyareti sırasında kullandığı 'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il ve ilçe gezilerini takip edip kimin ile konuştuklarını araştırıyoruz'' sözleri sonrası AKP’li yöneticiler özellikle Bakan takiplerinde muhalif basını istemediklerini ifade etmişlerdi.

Son olarak da Emine Erdoğan ve Bakanların katıldığı programa alınmayan Yerel basın temsilcileri olaya “Tokat'ta ilk yapılacağını duyduğumuz zaman çok mutlu olduk. Çünkü Adana ve diğer illerde yapıldığı zaman büyük kitleler katılım sağlıyor, vatandaş hoş zaman geçiriyor idi. Ancak Tokat'ta yapılacak Gastronomi Şenliği’ne ne vatandaş ne de yerel basın alınmıyor. Özel seçilen isimler İl dışından gelenler bizim vergimiz ile yiyip içip gidecek vatandaşa sadece konser hakkı veriliyor. Yeme içme masrafları bizden ama vatandaş giremiyor” diyerek tepki gösterdi.

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Ayıp
28.08.2022 16:13
Porsiyonları küçültelim diyen hanımefendiydi bu değil mi? Hala durmak yok yola devam diyenlere selamlar!  
 
demirtaş
28.08.2022 15:39
kaç sefer yorum yazıp sildim diyecek bişey bulamıyorum bunların allahı olduğuna da inanmıyorum allahı olan bu kadar savurgan ve aç gözlü olmaz çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın  
 
Kars
28.08.2022 15:37
Yiyin ağalar yiyin, elbet bir gün yaradan sorar  
 
TÜM YORUMLAR (29)
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