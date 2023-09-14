Muhammed yeniden Süper Lig'de

Editör: Fatma Demirkaya

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor KVC Westerlo takımından Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, en son Belçika'nın KVC Westerlo takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Muhammed Gümüşkaya'nın, Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan törende 1 yıllık geçici sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Törene Yılport Samsunspor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır'ın da katıldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN ALTYAPISINDAN ÇIKTI

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe A Takımı'nda bazı maçlarda forma giyerek kendisini gösterme başarısı buldu. 2020-21 sezonunda ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralık olarak gönderilen genç orta saha, o sezon 22 maçta görev almış 4 gollük performansla oynamıştı.