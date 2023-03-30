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Muharrem İnce bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayacak. Gazeteci Erdoğan Aktaş’tan flaş iddia

Gazeteci Erdoğan Aktaş, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan iki bakanlık ve beş milletvekilliği talep ettiğini, bu akşam 'CHP ile anlaştığını' açıklayacağını ileri sürdü.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:03
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Muharrem İnce bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayacak

Muharrem İnce bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayacak. Gazeteci Erdoğan Aktaş’tan flaş iddia
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TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, 'İnce, bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayacak' başlıklı yazısında dikkat çeken iddialarda bulundu. Aktaş iddiasında Muharrem İnce’nin, CHP liderinden iki bakanlık ve beş milletvekilliği talep ettiğini, CHP'nin İnce’ye bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önereceğini bildirdi.

Aktaş, bu akşam saatlerinde İnce'nin, 'CHP ile anlaştığını' açıklayacağını iddia etti.

Aktaş’ın yazısından ilgili kısmı şu şekilde:

Görüşmenin ardından ortaya çıkan hava, İnce ile uzlaşma olmayacağı yönündeydi. Fakat iki parti arasında görüşmeler tamamen sonlanmadı. YSK’nın kesin liste açıklayacağı 31 Mart gece yarısına kadar zaman var.
Benim kulislerden öğrendiğim, Muharrem İnce’nin, CHP liderinden iki bakanlık ve beş milletvekilliği talep ettiği. Fakat SP, Gelecek, DEVA ve DP’ye de listelerinde yer verecek olan CHP’de milletvekili listesi hazırlamak şu sıralarda en büyük sorun. Buna rağmen CHP, İnce’ye bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önerecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı kesin listesi YSK tarafından açıklanmadan, Muharrem İnce’nin, Kemal Kılıçdaroğlu lehine yarıştan çekilme olasılığı hiç de söylenildiği kadar düşük değil. Büyük olasılıkla bu akşam saatlerinde İnce, CHP ile anlaştığını açıklayacak.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.

İnce, görüşme sonrası yaptığı açıklamada adaylıktan çekilmeyeceğini belirtmişti.

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