Muharrem İnce CHP'ye dönecek mi sorusuna CHP'li Öztunç'tan yanıt

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muharrem İnce iddialarını destekleyerek "Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor" dedi.

CHP'nin 2108 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CHP'den ayrılarak Memleket Partisi kurmuş ve 2023 seçimlerine Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayı olmuştu. Ancak İnce seçime az bir süre kala adaylıktan çekilmişti. Gazeteci Enver Aysever Muharrem İnce'nin 10 gün içinde CHP'ye geri döneceğini iddia etmişti.

Muharrem İnce CHP'ye geri dönecek mi? Siyaset gündemine bomba gibi düştü

Sözcü TV'de konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, iddiaların doğru olduğunu ifade etti. Muharrem İnce'nin CHP'ye dönme isteğinin olduğunu belirten Öztunç, CHP Genel Merkezi'nin sürece nasıl yaklaşacağını bilmediğini aktardı.

"HEMEN SONUÇLANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Öztunç açıklamasında "Bendeki bilgiye göre Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor. Muharrem Bey’in yakın çevresinde, hukuku olan arkadaşlarımız var. Onlar Muharrem Bey’in baba ocağına dönme isteği olduğunu ifade ediyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez yönetiminin bu konudaki tavrını bilmiyorum. Fakat Muharrem Bey’in böyle bir isteği, 'baba ocağı'na dönüş gibi bir arzusu olduğunu biliyorum. Bunun hemen sonuçlanacağını düşünmüyorum. Bu bilgi şu an paylaşılmış değil." ifadelerini kullandı.