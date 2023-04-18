Muharrem İnce fena çuvalladı. Anlattığı Atatürk hikâyesi kurgu çıktı

Editör: Serkan Talan

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Babala TV’de yayınlanan Mevzular: Açık Mikrofon programında soruları yanıtladı.

İnce, programa katılan konukların sorularını yanıtlarken Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak’ın bir anısını anlattı. İnce’nin anlattığı anıda Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos sabahında Çakmak’ın Atatürk’e taarruz emrini vermesini söylüyor. Atatürk ise Çakmak’a “Dur abi” diyor. İnce’nin anlattığı anıya göre Çakmak, Atatürk’e “Tarihi bir fırsatı kaçırıyorsun” yanıtını veriyor. İnce bir süre sonra Yunan askerlerinin kaçtığı siperlerden saatli bombaların patladığını belirtiyor.

O ANI SOSYAL MEDYA KURGUSU ÇIKTI

Muharrem İnce’nin anlattığı anının sosyal medya kurgusu olduğu ortaya çıktı. Dr. Selim Erdoğan 2022 yılında yaptığı bir paylaşımda Söz konusu anının kurgu olduğunu belgesiyle anlatmıştı. Erdoğan, “Bugüne kadar daha saçma bir kurgu görmedim. O zamanda SAATLİ BOMBA olsa bile, Taarruzda m2'ye 5 kg bomba düşerken o SAATLİ BOMBA patlamasa bile, Fahrettin Paşa o sırada 50 km uzakta olmasa bile, Taarruz, topçu tahrip ateşi bitmeden, kendiliğinden başlamıştı, emirle değil!” ifadelerini kullanmıştı.

“ŞU DİYALOG PRESTİJ BİLARDO’DA GEÇEBİLİR”

Erdoğan’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımı alıntılayan tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ise Söz konusu diyaloğun 2 mareşal arasında geçemeyeceğinin altını çizdi. Gürkan’ın yaptığı paylaşım şöyle:

Fevzi Çakmak: Haydi Kemal düşman kaçıyor, taarruz emrini ver

Mustafa Kemal: Dur abi

FÇ: Kemal tarihi fırsat kaçırıyorsun

MK: Dur abi FÇ: Allah aşkına Kemal ver şu emri

MK: Dur abi

Selim Hoca detaylı açıklamış ama şu diyalog Prestij Bilardo'da geçebilir, 2 mareşal arasında değil.

İddianın orijinali ne bilmiyorum görünce dayanamadım yani bunun yanlış olduğunu bilmek için tarih bilmeye gerek yok gibi geldi. Taarruz planları önceden yapılır, sonra uygulamaya konur. Büyük Taarruz'unki çok çok önceleri yapılmış sonra modifiye edilmiştir.

Varyasyon olur tabi ama bu sahada olur öyle tepelerden bakıp her şeyi son dk.da değiştiremezsin Zaten Fahrettin Altay da anılarında beni rahat bırakın siz karışmayın dedim bana bozuldular der. Tesadüfen dün gece onu okuyordum aklımda kalmış.

Ama yani savaş planı yapmak vs. biraz daha komplike bir iş. Bu belge nereden çıktı, twitterda ne için kullanıldı bilmiyorum, buna benzer bir hikaye de duymadım ama konu bu değil Yani şu laflardan anlaşılabilir aslında...