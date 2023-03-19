Muharrem İnce perde arkasında yaşananları açıkladı. 4 gazeteci de 'Bize küstü' demişti

Nevşin Mengü, Fatih Portakal, İsmail Saymaz ve son olarak ekonomist Özgür Demirtaş gibi isimlere küstüğü iddiasıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı arayarak kimlere hangi sebeple küstüğünü anlattı.

Fatih Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Muharrem İnce aradı. Hangi gazeteciye niye küsmüş anlattı.

NEVŞİN MENGÜ

“Nevşin Mengü. Bir şey yazmış aradım. Yazdığının doğru olmadığını, böyle bir şey yazmaması gerektiğini söyledim.

‘Yazarım kardeşim’ dedi.

'Ben senin kardeşin değilim. Babanın arkadaşıyım' dedim Telefonu suratıma kapattı. Ben Nevşin Mengü’den 20 yaş büyüğüm. Bu yaptığı terbiyesizlikti. 'Kardeşim' diyen ve böyle konuşamayacağını söyleyen birinin suratına telefon kapatanla siz olsanız bir daha konuşur musunuz!

FATİH PORTAKAL

Fatih Portakal ile aslında bir sorun yaşamadık. Bir konu ile ilgili aradı konuştuk. Sonra programına davet etti. Sosyal medyada yayın yaptığı bir program. Katılmayacağımı söyledim. Kızdı. 'Her çağrıldığım programa konuk olmak zorunda mıyız?' dedim.

Bir daha da konuşmadık.

İSMAİL SAYMAZ

İsmail Saymaz’ı ise bir partinin gazetecisi olarak görüyorum. CHP sözcüsü gibi. Her şeyi CHP adına yapıyor. CHP kulislerinde dolaşıyor. Bu kadar partili olduğunuz zaman gazeteci olmuyor siyasi taraf oluyorsunuz. Aramızdaki sorun bu. Kendisi CHP basın sözcüsü olduğu için onunla işim olmaz.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Özgür Demirtaş Hoca ile ilgili olay ise birkaç yıllık.

Bir yorum yaptı ben de 'Hocam ekonomiyi iyi biliyorsunuz ama siyaseti hiç bilmiyorsunuz' dedim. Bunu da gülerek söyledim. Kendisini ararım, niye küseyim…” dedi.

“Eleştiriye açığım. Cumhurbaşkanı seçilirsem de açık olacağım. Siz inşallah Cumhurbaşkanı olduğum zaman da, boş beleş birini Cumhurbaşkanı seçtik diye yazacak kadar özgür olacaksınız. Tüm gazeteciler özgür olacak” dedi.

Güldüm. Kapattık.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Nevşin Mengü, iktidar destekli sosyal medya trollerinin desteklediğini belirttiği Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin kendisini aradığını söyleyerek, "Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım" ifadelerini kullandı.

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa isimli programda, iktidar destekli sosyal medya trollerinin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ön plana çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

Gazeteci Nevşin Mengü, o telefon görüşmesinin ayrıntılarını şu sözlerle anlattı: "Muharrem İnce Cumartesi sabahı saat 10.30 gibi aradı; 'Sen, elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun' dedi. Ben de; 'Var elimde, elimizde veri' dedim. İnce; 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri!' dedi çıkıştı. Sonra, bana hem AK Partililer, hem de CHP'liler oy veriyor dedi.

Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. iyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, Sana ne falan böyle. Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hâl yani."