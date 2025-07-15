Muharrem İnce öfke patlaması yaşadı! O sözler bardağı taşıran son damla oldu...

LGS'de usulsüzlük iddiaları üzerinden polemikler devam ediyor.

Bakan Tekin'in konuya ilişki yaptığı, “Geri zekâlıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz” sözleri Muharrem İnce'yi çılgına çevirdi.

Sosyal medya üzerinden Milli Eğitim Bakanı'na ağır ifadeler kullanan İnce, Tekin'i adeta topa tuttu.

“Sahibine yaranmak için koltuğunu korumaya çalışıyor." diyen İnce, "Önce okullara sabun koy, sonra Millî Eğitim’den gelen pis kokuları temizle" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’den gündemi yerle bir edecek iddia: Pis kokular geliyor...

"AKILSIZ, DÜZEYSİZ VE TEKİNSİZ YUSUF"

X hesabından Bakan'a yüklenen İnce, şu ifadeleri kullandı:

Akılsız, düzeysiz ve Tekinsiz Yusuf, sahibine yaranarak koltuğunu garantilemeye çalışmak yerine; önce okullara sabun koy, sonra Milli Eğitim’den gelen pis kokuları temizle. Sınavlarında şaibe, mülakatlarında torpil, okullarında ideolojik dayatma var.

Muharrem İnce ‘mezarını kazsın’ diyerek açıkladı

"ALTINI PİSLETTİĞİN BAKANLIK KOLTUĞUNDAN"

Senin görevin siyaset yapmak değil çocuklara eşit ve nitelikli eğitim verilmesini sağlamak. Altını pislettiğin Bakanlık koltuğundan kalkmamak için çocuklarımızın geleceğini çalıyorsun. Hırsızlığınızın sınırı yok bunu en çok gençler biliyor.

LGS birincileri hangi okullardan açıklamadın! LGS sonuçlarını bağımsız bir komisyon incelesin dedim, sağır kaldın! Yaptığın sınava güveniyorsan önce bunları yap!