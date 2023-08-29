Muharrem İnce yol haritasını açıkladı. Flaş yerel seçim çıkışı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2024 yerel seçimlerine parti olarak gireceklerini açıkladı, İnce, Mayıs 2023 seçim sonuçlarını da değerlendirdi.

"YEREL SEÇİMLERDE YARIŞACAĞIZ"

Parti Meclisi ve il başkanlarıyla toplantı yaparak seçim sürecini değerlendirdiklerini belirten İnce, “Oylama sonucunda Memleket Partisi olarak yerel seçimlerde yarışma kararı aldık, yarışacağız” dedi.

İKİ YERİN ADAYINI AÇIKLADI

İnce, partisinin Nazilli Belediye Başkanı adayının Ali Çetinkaya ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Mahir Bakan olduğunu açıkladı.

MUHALEFET PARTİLERİNE İTTİFAK ÇAĞRISI

Muhalefet partilerine seslenen ve üyelik üzerinden ittifak çağrısı yapan Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Gelin ittifak kuralım. Bir genel başkanın herkese milletvekilliği dağıttığı değil, üyelerin söz sahibi olduğu bir ittifak kuralım. Tüzükle yapalım bunu. Bunu yaparsak 400 bin dolara vatandaşlık sattırmayız. Otoriterleşen tek adam rejiminden kurtulmanın yolu önce partilerde demokrasidir.

CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne sesleniyorum. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu, genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak kuralım. Gelin Türkiye'nin önünü açalım."

"KİM TAYYİP'İN ADAMIYMIŞ GÖRÜN"

Türkiye’deki cumhuriyetçi seçmenin AK Parti seçmenini hep aşağıladığını savunan İnce, bu seçmen grubuna seslenerek, “Siz yüzde 60’larla kazanacağız deyip Çankaya’da Sadullah Ergin’e oy verdiniz. Sizin verdiğini oylarla 39 vekil Meclis’e gitti. Kim Tayyip’in adamıymış görün. En zor olan şey bu seçimi kaybetmekti. En zoru başardılar. En iyi Tayyipçinin kim olduğunu anlamışsınızdır” ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK DA CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI DA İSTEMİYORUM”

Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, “MİT müsteşarlığı verdiğini” söyleyen İnce, “Böyle bir şey olur mu? Seçimin iki turlu olduğunu unuttular. Görüşmelerde yapmayın dedim. Bu insanlar size ikinci turda oy vermediler. Ben nasıl verdireyim, benim marabam mı? Kardeş parti gibi görüşelim dedim. Aradım. At şu Ali Babacan ile Davutoğlu’nu dedim. Bakanlık da cumhurbaşkanı yardımcılığı da istemiyorum dedim. Babacan şimdi hakaret ediyor seçime girdiği partiye. Koskoca ana muhalefetin düşürüldüğü hale bak” diye konuştu.

"DEĞİŞİM TALEP EDENLER ÖNCE PARTİLERİNDE DEĞİŞİM YAPMALIDIR"

Türkiye’nin değişime ihtiyacının olduğunu belirterek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “değişim” çağrısını hatırlatan Muharrem İnce, “Türkiye’ye değişim talep edenler önce partilerinde değişim yapmalıdır” dedi.