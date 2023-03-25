Adaylık için 100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce'den açıklama. İstesek gerekli imzayı ilk gün toplayabilirdik

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, saat 17:00 itibariyle 100 bin imzaya ulaşarak resmen Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Muharrem İnce, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"İSTESEK İLK GÜN TOPLAYABİLİRDİK"

Kendisi için imza atanlara teşekkür eden İnce, "Her türlü engellemeye baskıya iftiraya papuç bırakmadık. Ben imza verenleri kutluyorum ve diyorum ki o seçim kurulundan size verilen örneği saklayın. O Türkiye'nin demokrasi belgesidir." dedi.

İnce, düzenlediği basın toplantısında, "İstesek ilk gün toplayabilirdik. Toplasaydık AKP'liler yardım ediyor diyeceklerdi. Her şey planladığımız gibi oldu. 1 saatlik gecikmemiz var" ifadesini kullandı.

"Nezaketin kaybolduğunu gördüm" diyen İnce, "2018'de adaydım; 'Sayın Akşener'e, Karamollaoğlu'na imza verin dedim. Bu centilmenliği bekledim, hiçbirini göremedim. Sadece engelleme gördüm." diye konuştu.

Millet İttifakı veya CHP yetkilleri ile görüşmediğini belirten Muharrem İnce 'pazarlık' iddialarını da yalanladı.

"Rehavet yok"

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza TAMAM Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM." ifadelerini yazdı.