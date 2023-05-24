Muharrem İnce’den ikinci tur öncesi kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde partisinin MYK’sını toplayarak görüşme yapacak...

Muharrem İnce’den ikinci tur öncesi kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı adaylığında hakkında gerçekleştirilen karalama kampanyalarının ardından çekilme kararı alan Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, yarın partisinin merkez yönetim kurulunu (MYK) toplayacak.

İNCE KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK Mİ

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, İnce’nin kurmaylarının yüzde 60’ı, ikinci tur seçimlerinde “Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapılması gerektiğinden” yana tavır sergiliyor. Yarın yapılacak MYK toplantısının ardından ise İnce’nin, “ikna edildiği takdirde” sessizliğini bozacağı ve partisinin “Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararını açıklayabileceği” iddia edildi.

Öte yandan İnce, önceki akşam sosyal medyadan hastaneden bir fotoğrafını paylaşmış ve “Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

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