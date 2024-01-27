Muharrem İnce’den muhalefete flaş yerel seçim çağrısı

Kaynak: Sözcü TV
Muharrem İnce’den muhalefete flaş yerel seçim çağrısı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den, yerel seçimler yaklaşırken, muhalefete “Seçim güvenliğini hep birlikte sağlayayım” çağırısı geldi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sözcü TV’den İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

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“200 BİN SANDIĞI OTURALIM KORUYALIM”

Muharrem İnce, muhalefete çağrıda bulunarak, “Hepimiz bir araya gelelim. Bir komisyon kuralım, 200 bin sandığı oturalım koruyalım” diye konuştu.

Kendisinin aday olduğu 2018 Genel Seçimlerinde 12 bin 843 sandığa gözlemci konulmadığını belirten İnce, 2023 Genel Seçimlerinde de aynısı olduğunu söyledi.

İnce, bütün muhalefete seslendiğini belirterek, “Hadi gelin hep bir araya gelelim. CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi… Hepimiz bir araya gelelim. Bir komisyon kuralım bu 200 bin sandığı oturalım koruyalım. Bunu birlikte yapalım” dedi.

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İnce ayrıca, 200 bin sandığı koruyamayan, oraya gözlemci koyamayanların "oyları çalıyor" deme hakkının olmadığını belirtirken, “‘Oyları çalıyorlar’ diyebilmek için o sandıklara gözlemci koyup 200 bin ıslak imzalı tutanağı elinize almanız lazım. Bunu alamadığınız sürece hayıflanmanıza gerek yoktur" diye konuştu.

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