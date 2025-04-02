Muharrem İnce’den TRT’ye büyük tepki! Öyle bir şey söyledi ki…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrısı yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

Bugün yapılacak boykota sosyal medya hesabından destek çağrıları yapılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrısı yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı. Bazı ünlü isimlerden yapılacak boykota destek gelirken, TRT’de yayınlanan 'Teşkilat' dizisi oyuncusu Aybüke Pusat boykota destek verdiği gerekçisiyle diziden çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X hesabından TRT'nin konuyla ilgili açıklamasını paylaşarak alınan kararı duyurdu.

MUHARREM İNCE'DEN SERT TEPKİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aybüke Pusat'ın dizi kadrosundan çıkarılmasına sert tepki gösterdi.

"BOYKOT ÇAĞRISI YAPTIĞI İÇİN..."

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan İnce, şunları söyledi,

"TRT ekranları Osman öcalan’a açık ama boykot çağrısı yaptığı için Aybüke Pusat’a kapalı. Tayyip Radyo Televizyon kurumundan da bu beklenirdi!"