Muharrem İnce'nin bayram kutlaması tartışma yarattı. Olay olan sözler

Serhat Ağa
Muharrem İnce'nin bayram kutlaması tartışma yarattı. Olay olan sözler
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin bayram kutlaması tartışma yarattı. İnce’nin olay olan sözleri sosyal medyada farklı yorumlar aldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Ramazan Bayramı arefesinde paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Bayram arafesinde babasının evine gittiğini belirten İnce, bayramı bir tatil olarak görmediğini söyledi.

İnce “Ben simidin hamburgere yenilmemesini, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum. Bir yandan da kuantum diyorum” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce videoyu sosyal medya hesabından “59 yıllık geleneği bozmadan sürdürmeye devam ediyorum. Yine bir bayram arefesinde babamın evindeyim. Ramazan Bayramımız şimdiden kutlu olsun” mesajıyla paylaştı.

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İnce’nin bayram mesajı sosyal medyada farklı tepkilerle karşılandı.

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