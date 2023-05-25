Muharrem İnce'nin ikinci tur kararı kulislerden sızdı. Şaban Sevinç açıkladı

14 Mayıs seçimlerinden üç gün önce adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ikinci tur için seçmenine çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'na destek vereceği iddia edilmişti.
"ÇEKİLİRKEN AÇIKLAMA YAPMIŞTIM..."
Memleket Partisi’nde yapılan MYK toplantısı sonrası gazeteci Şaban Sevinç, Muharrem İnce'nin aldığı ikinci tur kararını açıkladı.
Sevinç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İnce MYK’da… Çekilirken açıklama yapmıştım, yeniden açıklama yapmamı gerektiren bir durum yok” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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