Mühendisler uyardı: Elektrik fiyatları esnafı ezip geçecek

Elektrik tarifelerde tüketime bağlı fiyatlamalarda yapılacak değişiklik esnafı kötü vuracak. Konutlarda kullanılan elektriğe göre yükset tarfiden elektrik parası ödeyen esnafın üzerine karabasan gibi çökecek.

Makine Mühendisleri Odası MMO Başkanı Yunus Yener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması YEKDEM'in yatırımcıların kazançlarının garanti altına alınması sistemine dönüştüğünü iddia etti.

Son kaynak tüketim tarifesiyle kademeli tarifenin küçük esnafın zorlayacağını söyleyen MMO Başkanı Yunus Yener, ekonomisini daha da etkileyceğini ifade etti. Yener, bu tarifenin küçük esnafı ekonomik olarak ezeceğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan MMO Başkanı Yunus Yener, “Son Kaynaktan Tedarik Tarifesi, tüketimi yüksek olan ticari ve sınai işletmelerin, elektrik üreticileri/tedarikçileri ile ikili anlaşma yapmamaları halinde, ihtiyaç duydukları elektriği görevli tedarik şirketlerinden fiyatı daha yüksek tarifeden almak zorunda kalacakları baskılanmasıyla anlaşmaya zorlamaktır” dedi.