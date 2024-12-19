Mühimmat yüklü 4 tank terk edilmiş halde bulundu

Kaynak: İHA
Mühimmat yüklü 4 tank terk edilmiş halde bulundu

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimine ait mühimmat yüklü 4 tank terk edilmiş halde bulundu.

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimine ait mühimmat yüklü 4 tank yol kenarında terk edilmiş halde bulundu.

tank.jpgSuriye'nin başkent Şam'da merkeze 10 kilometre uzaklıkta Fayez Mansour yolunda güvenlik güçleri köprü üzerinde terk edilmiş 4 tank buldu. Tankların mühimmat yüklü olduğu görülürken yoldan geçen bazı vatandaşlarda tankların üzerine "Freedom" yazılı Suriye bayrağı açıp fotoğraf çektirdi.

tank1.jpgTankların yoldan çekilmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

tank3.jpgTankların üzerinde fotoğraf çektiren Suriyeliler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye kendilerini özgürlüklerine kavuşturdukları için teşekkür etti.

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