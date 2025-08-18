Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'ta anıldı

"Vuslat Kurultayı" kapsamında düzenlenen etkinlikler iki gün boyunca sürdü. İlk gün, bölgeden gelen vatandaşların katılımıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar ve hatim okundu. Akşam saatlerinde ise katılımcılar, Yazıcıoğlu’nun mücadelesini ve hayatından kesitleri anlatan sinevizyon gösterisiyle duygusal anlar yaşadı.

Programın ikinci gününde, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki heyet, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş Muhsin Dağı’nda bir araya geldi. Katılımcılar, sabahın erken saatlerinde dağa çıkarak Yazıcıoğlu için topluca dualar ettiler.

REMZİ ÇAYIR: MUHSİN BAŞKAN BU MİLLETİN YÜREĞİNDE YAŞIYOR

Etkinlikte konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Yazıcıoğlu’nun yalnızca bir siyasetçi değil, milletin gönlünde taht kurmuş bir dava önderi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Aradan yıllar geçmesine rağmen Muhsin Başkan hala bu milletin yüreğinde yaşıyor. O’nun doğruluk, adalet ve samimiyet üzerine kurduğu mücadelesi bizlere yol göstermeye devam ediyor. Bizler de emaneti yaşatmak için buradayız."

Kurultay boyunca Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşları, sevenleri ve vatandaşlar, onunla olan hatıralarını paylaştılar. Program boyunca verilen mesajlarda, Yazıcıoğlu’nun çizgisi etrafında birleşmenin önemine vurgu yapıldı.