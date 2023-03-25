Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 14’üncü yılında kazanın olduğu Keş Dağı’nda anılıyor. Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılında bir helikopter kazasında hayata veda etmişti. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman nasıl öldü?

Bugün Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14'üncü yılı. Helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu ölüm yıldönümünde unutulmadı. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Muhsin Yazıcıoğlu Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun oldu. Bu dönemde çeşitli siyasi çalışmalar içerisinde bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu 1968 yılında da Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. 1978’de de Ülkücü Gençlik Derneği’nin kurucu genel başkanı oldu.

Muhsin Yazıcıoğlu 1980 yılına kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan müşavirliği vazifesini yürüttü. 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbenin ardından da tutuklanarak Mamak Cezaevi’ne gönderildi. Tahliye olduktan sonra da Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı’nın başkanlığını yaptı.

Muhsin Yazıcıoğlu 1987 yılında arkadaşlarıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'ne (MÇP) katılarak siyasete atıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu 1991 senesinde yapılan genel seçimlerde de Sivas’tan milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1992'de de MÇP'den ayrılarak Büyük Birlik Partisi'ni kurdu ve genel başkanlığa seçildi.

Muhsin Yazıcıoğlu1995 ile 2007'de yapılan seçimlerde de yeniden Sivas milletvekili oldu.

MUHSİN YAZICIOĞLU NE ZAMAN NASIL ÖLDÜ?

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter, bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. Muhsin Yazıcıoğlu dâhil altı kişinin naaşı arama ekipleri içerisinden 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Sisne ve Kızılöz Köyleri arasındaki Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi ölümünden altı gün sonra 31 Mart 2009 tarihinde Kocatepe Camii'nde düzenlendi.

TBMM'deki törende Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşının üzeri çiçeklerle süslendi. Cenaze törenine basın mensupları dâhil yaklaşık 700.000 kişi katıldı. Vasiyeti üzerine cenazesi, Taceddin Dergâhı'na gömülmeyi vasiyet ettiği için bir bakanlar kurulu kararı çıkarılarak Mehmet Âkif Ersoy müzesi olarak kullanılan dergâhın bahçesine defnedildi.