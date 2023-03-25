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Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri böyle mi düşürüldü? Olayın son şahidi videoyu paylaştı

Muhsin Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü hakkında önemli bilgilere sahip olan Ali Karahasanoğlu, Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterinin savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü gösteren bir simülasyonu paylaştı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:38
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Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter böyle mi düşürüldü

Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri böyle mi düşürüldü? Olayın son şahidi videoyu paylaştı
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YENİÇAĞ / OĞUZ OK

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümünün 14. yılında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SİMÜLASYON VİDEOSUNU PAYLAŞTI
Yazıcıoğlu olayı ile ilgili önemli bilgileri Yeniçağ gazetesi ile paylaşmasının ardından disipline sevk edilen ve ihraç sürecini beklemeden Büyük Birlik Partisi’nden istifa eden BBP MYK üyesi Ali Karahasanoğlu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Karahasanoğlu, Twitter’da, savaş uçaklarının Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterin düşmesini nasıl sağladıklarını dair bir simülasyonu paylaştı.



KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTER TAARRUZ HELİKOPTERİ
Yeniçağ’a söz konusu simülasyonun dava dosyasında yer aldığını belirten Karahasanoğlu, Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü bölgeye arama kurtarma helikopteri olarak gittiği söylenen ancak bölgede kırıma uğrayan helikopterin de aslında bir taarruz helikopteri olduğunu belirtti.



Karahasanoğlu’nun paylaştığı simülasyonda, üç savaş uçağının Yazıcoğlu’nu taşıyan helikopter üzerinde yalpalaması için manevra yaptığı görülüyor.



GEÇTİĞİMİZ YIL YENİÇAĞ'A KONUŞMUŞTU
Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenecekken hayatını kaybeden polis memuru Erol Yıldız’ın ölmeden önce aradığını iddia ettiği Karahasanoğlu, geçtiğimiz yıl Yeniçağ'a konuşmuştu.



"ÖLÜRSEM BİL Kİ SUİKAST YAPTILAR BANA"
Karahasanoğlu, Yıldız’ın kendisine, “Ölürsem bil ki suikast yaptılar bana” dediğini belirterek, kendisinin de bunu dost meclisinde konuştuğunu ve devletin en mahrem meselelerini bilen Sedat Peker’in bu kadar basit bir söylemi bilmesinin gayet normal olduğunu söyledi.



"BİR KERESİNDE ARABA HIZLICA ÜZERİME SÜRDÜ"
Ankara’da bir gün Tacettin Dergahı’nda Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyarete gittiği sırada karşılaştıklarını ve oturup sohbet ettiklerini belirten Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Ben Ankara’ya gittiğimde her akşam mutlaka uğrarım dergâha. Denk geldik orada. ‘Abi’ dedim, ‘Bu suikastla alakalı söyleyeceğin bir şey var mı, bizim bir kitap hazırlığımız da var.’ diye sordum. O ’Ben bir şey söyleyemem’ dedi o dönem için. ‘Ama ölürsem bil ki suikast yaptılar bana’ dedi. Ama afaki bir durum bu. Daha önce saldırıya uğrayan çok arkadaşım var… Evet ben dost meclisinde bu tür konuları hep konuşuyorum fakat konuştuğum konular tweet atan hesap sahiplerine nasıl ulaştı bilmiyorum.  Suikastle alakalı konuları dillendirdiğimizde ne idüğü belirsiz hamlelerle karşı karşıya kalıyoruz. Daha önce de saldırılar oldu, bir keresinde araba hızlıca üzerime sürdü. Durmadı devam da etti, verebileceğimiz örneklerden birkaç tanesi."

 

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