Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: AA
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki beş kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası hakkında, Ahlatlıbel’de bulunan Hava Radar Mevzi Komutanlığı’nda bir keşif yapıldı.

Kahramanmaraş’ta, 15 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişi için yürütülen arama kurtarma faaliyetlerindeki ihmallerle ilgili üç dava tamamlandı.

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Yargı sürecinde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bağlı bulgularla ilgili yeni kanıtların ortaya çıkmasının ardından, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden başlatılan ana soruşturma devam ediyor. Bu soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel’deki Hava Radar Mevzi Komutanlığı’nda bir keşif yapıldı.

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Keşif işlemi, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir savcı ve uzmanlar eşliğinde gerçekleştirildi.

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Ahlatlıbel’deki keşife, Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ve aile avukatları Veysel Aşkın ile Kemal Yavuz da katıldı. Soruşturma dahilinde, Erzurum’daki Hava Radar Mevzi Komutanlığı’nda da bir keşif yapılacak.

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