Muhtarlar 30 Ağustos’ta bin 500 kişiye aşure dağıttı

Program, Bilecik Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlendi. Bu çerçevede, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıldönümü olan 30 Ağustos sebebiyle bin 500 vatandaşa aşure ikramı yapıldı.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen program ile ilgili açıklama yapan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve mübarek muharrem ayı içerisinde birlik ve beraberliğimizin, bereketin simgesi olan aşure günü dolayısıyla mahallede bulunan vatandaşlara muhtarlar olarak aşure dağıttık. Bolluğun ve bereketin simgesi olan aşurelerimizi hemşirelerimize ikram ettik. Geleneksel hale gelen bu programımızı önümüzdeki yıllar içerisinde de sürdürmeyi amaçlıyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, kurum müdür ve amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.