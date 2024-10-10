Muhtarlara sağlık hizmeti anlatıldı

Kaynak: İHA
Muhtarlara sağlık hizmeti anlatıldı

Aydın Nazilli'de il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen toplantıda kurum amirleri ve muhtarlara sağlık hizmetleri anlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen toplantıda kurum amirleri ve muhtarlara sağlık hizmetleri anlatıldı.

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İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında gerçekleştirilen Nazilli Mahalle Muhtarları Toplantısı'na katıldı.

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Gerçekleştirilen toplantıya Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Engin Tetik, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katılım sağladı.

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Toplantı da Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe de yürütülen sağlık hizmetleri, yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi. Karşılıklı görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle toplantı sona erdi.

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