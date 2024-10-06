Müjdat Gezen rahatsızlandı

Müjdat Gezen'in bu akşam katılacağı 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gösterisi sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde düzenleyeceğimiz Müjdat Gezen interaktif gösterisi, kıymetli sanatçımızın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iptal edilmiştir."

"Evinde istirahat halinde olan sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz."