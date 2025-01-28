Müjdat Gezen'in öldüğü haberlerine Uğur Dündar'dan cevap!

Gazeteci Uğur Dündar sosyal medyada önemli bir paylaşım yaptı. Halk TV gazetecilerinin gözaltına alındığı bir yoğun gündemde sosyal medyada Oyuncu Müjdat Gezen ile ilgili hayatını kaybettiği yönünde yalan haberlerin yayıldığını dile getirdi.

Sahtekârlar şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım "Müjdat Gezen öldü" diye söylenti çıkarmışlar!

Biraz önce kendisiyle konuştum.

"Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum." dedi.

Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) January 28, 2025

Uğur Dündar yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım Sahtekârlar "Müjdat Gezen öldü" diye söylenti çıkarmışlar!

Biraz önce kendisiyle konuştum.

"Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum." dedi.

Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum."