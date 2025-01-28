Müjdat Gezen'in öldüğü haberlerine Uğur Dündar'dan cevap!

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Müjdat Gezen'in öldüğü haberlerine Uğur Dündar'dan cevap!

Gazeteci Uğur Dündar yakın dostu da olan ünlü oyuncu Müjdat Gezen ile ilgili yalan ölüm haberleri yayılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yaptı.

Gazeteci Uğur Dündar sosyal medyada önemli bir paylaşım yaptı. Halk TV gazetecilerinin gözaltına alındığı bir yoğun gündemde sosyal medyada Oyuncu Müjdat Gezen ile ilgili hayatını kaybettiği yönünde yalan haberlerin yayıldığını dile getirdi.

Uğur Dündar yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Şimdi de tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili arkadaşım Sahtekârlar "Müjdat Gezen öldü" diye söylenti çıkarmışlar!

Biraz önce kendisiyle konuştum.

"Sağlık yönünden turp gibiyim ama yaşananlara çok üzülüyorum." dedi.
Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum."

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