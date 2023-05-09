Müjde Ar mahkemeye koştu! “Adalet önünde hesap sorulacak”

Sanatçı Müjde Ar sosyal medya da adına açılan sahte hesaplarla ilgili olarak hukuki mücadeleyi başlattı.

Müjde Ar mahkemeye koştu! “Adalet önünde hesap sorulacak”

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, sosyal medyada kendi ismine açılan sahte hesaplardan bir hayli dertli. Twitter ve diğer platformlarda 10'un üzerinde fake hesap açıldığını öğrenen Müjde Ar, Avukatı Bişar Abdi Alınak'a talimat vererek hukuki yollara başvurdu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri öncesinde adına bir çok sahte hesap açılan Müjde Ar, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuştu.

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Müjde Ar "Benim adımı kullanarak paylaşım yapanlar IP numarası tespit edilerek hukuki yollarla gereği yapılacak. Benim kesinlikle Twitter'da hesabım yok, olmayacakta, hangi hakla benim ismimi kullanıyorlar? Adalet önünde de hesap sorulacak." dedi.

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4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAKLAR

Müjde Ar'ın Avukatı Bişar Alınak yaptığı açıklamada "Müvekkilimin güvenilir birisi olmasını kullanarak sanki müvekkilimmiş gibi açıklama yapan bu hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yapılan paylaşımlar, içerikler Müjde Ar'a ait değil. Fail ya da faillerin bulunması durumunda 2 ile 4 yıl arasında hapis cezası ile yargılanacaklar. Müvekkilimin kişilik haklarını korumak ve o sahte hesaplarla suç işlenmesi durumunda onların kendisine ait olmadığını belirlemek adına Savcılığa başvurduk. Müvekkilimin dünya görüşü ile ilgili açıklamalar yapılmış bile olsa bu bir suçtur. Kendisi dilerse o konularda açıklama yapabilir. Sahte hesaplarla suç işlendiği zaman, hukuki durumlarda kişiler o hesabın kendisine ait olmadığını da kanıtlamak durumunda kalabiliyorlar" dedi.

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