Müjde Ar setlerdeki ağır şartlara dikkat çekti! "Set koşullarına dayanmam imkansız"

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar, geçtiğimiz gün Derya Tuna ile birlikte Zekeriyaköy'de bir mekanda objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, setlere dönüp dönmeyeceğiyle ilgili konuştu.

Müjde Ar setlerdeki ağır şartlara dikkat çekti! "Set koşullarına dayanmam imkansız"

Müjde Ar ve Derya Tuna, geçtiğimiz gün Zekeriköy’de bulunan Bonyvex Villa adlı mekanda görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Ar “İşletmeci Murat Öztürk’ü ziyarete geldik. Bu mekan mahallemizin en iyi mekanı. Hep uğrarız Derya ile. Duyduğuma göre bir tane Arap prensesi gelmiş ve hem yer olmadığı için hem de rezervasyonu olmadığı için almamışlar. Bir dahakine gelmeden önce beni arasın, ben ona yardımcı olurum. Bizim köyün de prensesi benim.” diyerek güldü.

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“EVİMDE TELEVİZYON YOK”

Müjde Ar’ın başrolünde olduğu, Atıf Yılmaz’ın çektiği Aaahh Belinda filmi günümüze uyarlanıp yeniden çekilmişti. Ar’ın rolünde de Neslihan Atagül yer almıştı. Muhabirlerin “Yeni Aaahh Belinda filmini izleme fırsatınız oldu mu? Neslihan Atagül’ün performansını nasıl buldunuz?” sorusuna Ar “Ben televizyon izlemiyorum ki. Evimde televizyon da yok. Dünya’dan da haberim yok. Bilmedim, seyretmedim. Hiç ilgilenmiyorum. 85 tane film çektim, hangisini takip edeyim. Kim ne yapar bilmiyorum ki.” dedi.

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“ANCAK 2-3 BÖLÜM OYNARIM SONRA DA ÖLÜRÜM”

Tekrar sete dönüp dönmemeli üzerine ise “Ben çok uzun süre setlerde duramam. O koşulları siz bilmiyorsunuz. Normal bir insanın dayanması imkansız. Ancak 2-3 bölüm oynarım sonra da ölürüm. Yoksa daha fazla kalmam. Torun sahibi oldum, arkadaşlar ile keyif yapmak varken gecenin dördünde eve gelip yarım yamalak yıkanıp ertesi sabah sete çıkmak artık 60 yaşından sonra yapılacak iş değil. Böyle mutluyum.” dedi.


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