Müjde Ar’dan insanlık dersi: Gazzeli çocuklara koruyucu anne olacak

Usta oyuncu Müjde Ar, İsrail’e tepki göstererek Gazzeli bir çocuğun koruyucu annesi olmak istediğini belirtti.

HERKESİ DAYANIŞMAYA DAVET ETTİ

Koruyucu anne olmaya hazırlanan Ar, “Acılar paylaşıldıkça azalır” diyerek herkesi sevgi ve dayanışmaya davet etti.

Ar, İsrail-Filistin çatışmasına dair şunları dile getirdi:

“Gazzeli bir çocuğa koruyucu anne olmayı planlıyorum. Dünyanın Gazze’de yaşananlara sessiz kalması beni derinden üzüyor. Binlerce çocuk hayatını kaybetti, bazıları sakat kaldı ve savaşın acısı bitmeyecek gibi görünüyor. Yeni çocuklar da bu felaketten nasibini alacak. Bana kalırsa dünya bu durum karşısında büyük bir utanç içinde olmalı. Utanmalı dünya.”

"BİYOLOJİK OLARAK ANNE OLMAK GEREKMİYOR"

Usta oyuncu, Gazzeli bir çocuğun tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmek istediğini ifade etti:

“Henüz yasal süreçleri tam olarak bilmiyorum, ancak koruyucu anne olarak Gazzeli bir çocuğun hayatına dokunmayı, eğitimini ve tüm ihtiyaçlarını karşılamayı arzuluyorum. Mutlaka biyolojik olarak anne olmak gerekmiyor. Savaş nedeniyle annesiz ve babasız pek çok çocuk var. Ne kadar sevgi gösterilse de, onların bir yuvaya sahip olmaması büyük bir travma yaratıyor. Bu yüzden hepimize önemli sorumluluklar düşüyor.”

"ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR"

“İmkanı olan herkes bir çocuğa sahip çıkabilse dünya daha yaşanılabilir bir hal alır” diyen Müjde Ar, sözlerine şöyle devam etti: “Oturup televizyondan seyretmekle bir şey olmuyor. Dünya savaşlarla bir nevi cehenneme dönmüş. Böyle bir dünya da kim nasıl mutlu olabilir ki? Acılar paylaşıldıkça azalır. Ben de bu amaçla korucu anne olmaya karar verdim.”