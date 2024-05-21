Müjde Uzman ‘tükenmişlik sendromu’na yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müjde Uzman ‘tükenmişlik sendromu’na yakalandı
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'inden kötü haber.

Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman’dan şaşırtan paylaşım…

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Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan güzel oyuncu “Alın parayı geri” diyerek adeta isyan etti.

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Uzman’ın yayınladığı videolarda “Hak yemeyi bırakın. Patlama noktasına geldim. Bir süre sonra pişman olup sileceğim. Bu insan zorbalığıdır. Dünyanın en boş ve işe yaramayan cümlesi 'Halledersin aslansın kaplansın' cümlesi” diyerek kendini çok kötü hissettiğini söyledi.

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Neşeli ve eğlenceli paylaşımlarla tanınan Uzman hastane yatağında serumla paylaşım yaparak "Hayatımda ilk defa TÜKENDİM" dedi.

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Uzman birbiri ardına paylaştığı "Yalan söylemiyorum, samimiyetsiz davranmıyorum, gerçek oluyorum; ama bazen kötü de ben oluyorum." dedi.

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Daha önce Meryem Uzerli, Esra Dermancıoğlu, Teoman, Hazal Kaya gibi ünlü isimler de ‘Tükenmişlik Sendromu’na girdiklerini açıklamıştı.

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TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?

Psikolojik bir hastalık olan ‘Tükenmişlik Sendromu’ 1974 yılında Herbert Freudenberger bu durumu başarısızlık, yıpranmışlık, güç ve enerji düzeyinin azalması sonucunda bireyin içsel kaynaklarında oluşan tükenmişlik durumu olarak tanımlanmıştır.

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