Müjde Uzman'ın paylaşımı kafa karıştırmıştı! Sinan Akçıl sessizliğini bozdu

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın evinden bir paylaşım yaptı. İkilinin yeniden bir araya geldiği konuşulurken şarkıcıdan yanıt gecikmedi. 2. Sayfa programına konuk olan Akçıl, Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söyledi.

Sinan Akçıl, "Daha önce daha çapkın kazanova bir hayatım vardı. Birkaç yıldır daha durgun yaşıyorum. Özellikle evlilikten sonra öyle oldu. Düşünce olarak daha muhafazakar biriyim. Evet. görüşüyoruz. Çok sık görüşüyorum. çok saygı duyduğum biri. çok çalışkan, herkese saygı duyan müthiş bir karakter. Bizi çok sık bir arada göreceksiniz ama böyle program üzerinden adını koyamayayım. 5-6 yıl önce bir şeyler yaşamıştık. O zaman travmatik bir şeyler yaşanmıştı şimdi bilinçliyiz. Benim menajerimin düğününde karşılaştık o zaman konuştuk. Sonra konserime geldi. Şimdi de konuşma halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl, aşk hayatıyla ilgili geçtiğimiz günlerde samimi açıklamalar yaptı. Bir televizyon kanalında Ceyda Düvenci'nin sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl, "Aşkta terk edilen sen misin? sorusuna şöyle cevap verdi:

"İlişki yaşadığım insanlara da böyle demek istemem ama hep terk edilen onlar oldu. Ben hiç terk edilmedim. Başka bir hikâyeye geçiyorsam o hikâyeden çıkıyorum."

Sinan Akçıl, iki kez evlenip boşandığı oyuncu Burcu Kıratlı ile olan evliliğinde yaşadıklarını da ilk kez anlatmıştı. Amsterdam'da gerçekleşen ilk nikahta Kıratlı'nın giydiği dekolte gelinliği için konuşan Akçıl, "Benim için sıkıntı oldu, çok açıktı o gelinlik, giymeden görmemiştim. Ben muhafazakarım!" dedi.

Kıratlı ile ilgili sözlerine devam eden ünlü müzisyen, "Aynı kişiyle 2 kez evlilik yaptım. Birisi 5 ay sürdü, birisi 8 ay sürdü. İlkinde boşanmak istedim. Boşandıktan sonra acayip bir özlem geldi." dedi.