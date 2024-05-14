Mülakat için sürpriz gelişme. Adım atıldı

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakatın, "KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si" ile belirleneceğini aktardı.

İsa Mesih Şahin, 14 Mayıs'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci yıl dönümü olduğuna işaret ederek, mülakatın kaldırılmasının seçim vaatleri arasında yer aldığını vurguladı. Şahin, "Nazire yapar gibi mülakatların kaldırılmayacağı, daha da güçlendirileceği" yönünde yönetmelik yayımlandığını söyledi.

Mülakatın kaldırılması gerektiğini savunan Şahin, kamuda personel alımının objektif kriterlere göre yapılması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Şahin, "Öğretmen alımında mülakat öngören yönetmeliğin iptali için dava açacağız. Türkiye'de adaletli bir personel alım düzeninin inşası için mülakatların kaldırılması zaruridir. Arkadaşlarımız hazırlığını yaptı, bu toplantıdan sonra dava açacaklar. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Şahin ayrıca, "TBMM'de son dönemde kanunların geriye yürümezliği ilkesinin ihlal edildiğini" belirterek, bu ay başında kabul edilen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'daki bir düzenlemenin yürürlük tarihinin Şubat 2024 olarak belirlendiğini dile getirdi.

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ndeki bir düzenlemenin yürürlük tarihinin ise 26 Nisan olarak öngörüldüğünü kaydeden Şahin, "Son iki kanun teklifiyle geriye yürümezlik ilkesi ihlal ediliyor.

Kanunu geriye yürütürseniz hukuka ve devlete güven ilkesini yerle bir edersiniz. Hukukun bu temel ilkesinin ihlaline şiddetle karşı çıkıyor, iktidar partisindeki hukukçu arkadaşlarımızı bu ilkeye sahip çıkmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.