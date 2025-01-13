Mülakat puanlarına itiraz eden öğretmenlere skandal yanıt! Maddi hata yokmuş

Ortaya çıkan belgelere göre, bir aday 20 üzerinden 19 puan almasına rağmen bu puan komisyon tarafından 17 puan olarak kaydedildi. Öğretmenler, mülakat sürecinin adaletsizliğini ve liyakatsiz yönetimleri belgeleriyle ortaya koyarak haklarının geri verilmesini talep etti.

"LİYAKATSIZ YÖNETİCİLER İNSAN HAYATINA MAL OLUYOR"

Yaşadıklarını anlatan mülakat mağduru öğretmen, “İşte bizi böyle elediler. Devlet kurumlarının nasıl çürütüldüğü, liyakatsiz yöneticilerin insanların hayatlarına mal olduğunun belgeli ispatı bu” diyerek gösterdi.

"MADDİ HATA YOKTUR" DENİLDİ

Mülakat sonuçları 25 Ekim’de açıklandıktan sonra 28 Ekim- 1 Kasım arasında itiraz süresi verilmişti Detaylı bir inceleme ve kamera sisteminin incelenip mülakat sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi üzerine “Yapılan itirazlar, rubriklerde herhangi bir maddi hata bulunamamaktadır” şeklinde otomatik olarak reddedildi. Mülakat mağduru öğretmenlerin mahkemelere yaptığı itirazlar sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı savunma olarak gönderdiği rubriklerde herhangi bir incelenmenin yapılmadığı öne sürüldü.

Öğretmenler “Tarafımıza otomatik bir şekilde cevap verdiği kanıtlanmıştır” diyerek mülakatta verilen puanların kayıda geçtiği belgede de yanlış toplama işlemi yapıldığı görüldü.

Öğretmenler “Devleti yöneten yetkililerden, vatandaşlarımızın hayatlarına mal olacak beceriksizliklerini üstlenip telafi etmeye bile zahmet eden bürokratlar hakkında acilen inceleme başlatılıp kaybolan haklarımızın bir an önce tarafımıza teslim edilmesini istiyoruz.” çağrısında bulundu.