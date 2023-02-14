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Mülkiyelilerden Erdoğan’ın kararına tepki

Kahramanmaraş depremi sonrası okulların uzaktan eğitime geçeceği açıklanmıştı. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü yüz yüze eğitim çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:51
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Mülkiyelilerden Erdoğan’ın kararına tepki

Mülkiyelilerden Erdoğan’ın kararına tepki
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde yıkıma sebep oldu.

20 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Enkaz çalışmaları, depremin 8’inci gününde de devam ediyor.

Deprem felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde üniversitelerin dönem sonuna kadar uzaktan eğitime geçtiğini açıklamıştı. Söz konusu kısa sürede öğrencilerden büyük tepki geldi.

Bununla birlikte Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, yüz yüze eğitim yapılması çağrısında bulundu.

Fakülte ve Felsefe Bölümü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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